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Медведев: бомбоубежища не помогут Западу при пуске Россией ракеты «Орешник»

24 ноября 2024 12:30
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При применении гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», способной причинить неприемлемый ущерб столицам Запада, речь пойдет о минутах, в этом случае наличие бомбоубежищ не поможет. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

21 ноября президент РФ Владимир Путин объявил об осуществлении испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

Медведев отмечает, что западные страны задаются вопросом о масштабе возможного ущерба от системы, возможно ли нейтрализовать эти ракеты, а также насколько быстро они долетят до столиц ЕС. «Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах», – поясняет политик.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Медведев

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