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Украине грозят смертельные морозы – The Times

24 ноября 2024 11:57
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Украине могут грозить смертельные морозы, пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

В материале указано, что 80% украинской энергоинфраструктуры находится в поврежденном состоянии либо разрушено. «Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы», – указывает автор статьи.

Издание делает акцент на том, что инженеры из Британии, США Японии, ФРГ советовали ранее Киеву строить бункеры, призванные обеспечить защиту энергосистем от атак со стороны РФ. Однако Киев так это и не сделал, причиной может выступать коррупция, отмечает The Times.

# Международная политика

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