Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов

53-летняя медсестра Мейвис Уончик сорвала самый крупный джек-пот в истории таких лотерей в США. Правила игры просты – нужно выбрать шесть чисел из красного и белого блоков. Сумма выигрыша зависит от совпадений с выпавшими в лототроне шарами.

Новости США. 24 августа работница больницы в штате Массачусетс выиграла в лотерею Powerball около 758 миллионов долларов.

Уончик прокомментировала свою победу на пресс-конференции по случаю крупного выигрыша. Женщина рассказала, что выбрала цифры, основанные на днях рождениях ее родных. У женщины двое детей, которым 26 и 31 год. Мейвис Уончик, победительница лотереи: Моя мечта о мечте сбылась.

Женщина заявила, что регулярно играет в лотерею, но никогда не ожидала выиграть такое состояние. Уончик сказала, что не планирует возвращаться на работу и досрочно выйдет на пенсию. «Я позвонила и сказала, что не вернусь».

По словам организаторов, женщине выплатят единовременно 480 миллионов долларов. На руки после уплаты налогов она получит 336 миллионов долларов.