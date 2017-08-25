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Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов

25 августа 2017 09:13
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Новости США. 24 августа работница больницы в штате Массачусетс выиграла в лотерею Powerball около 758 миллионов долларов.

53-летняя медсестра Мейвис Уончик сорвала самый крупный джек-пот в истории таких лотерей в США. Правила игры просты – нужно выбрать шесть чисел из красного и белого блоков. Сумма выигрыша зависит от совпадений с выпавшими в лототроне шарами.

Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов-1

Победительница справа

Уончик прокомментировала свою победу на пресс-конференции по случаю крупного выигрыша. Женщина рассказала, что выбрала цифры, основанные на днях рождениях ее родных. У женщины двое детей, которым 26 и 31 год.

Мейвис Уончик, победительница лотереи:
Моя мечта о мечте сбылась.

Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов-4

Женщина заявила, что регулярно играет в лотерею, но никогда не ожидала выиграть такое состояние. Уончик сказала, что не планирует возвращаться на работу и досрочно выйдет на пенсию. «Я позвонила и сказала, что не вернусь». 

По словам организаторов, женщине выплатят единовременно 480 миллионов долларов. На руки после уплаты налогов она получит 336 миллионов долларов.

Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов-7

Скорее всего, победительница решила забрать сумму единовременно. В таком случае состояние сокращается почти вдвое. Есть и второй вариант – победный приз можно получить частями в течение почти 30 лет. Организаторы отмечают, что большинство людей предпочитаю забирать деньги единовременно.

В начале лета неизвестный американец выиграл в такую же лотерею 448 миллионов, заплатив за билет 2 доллара – здесь подробнее.

# Фотофакт # Деньги # Мейвис Уончик

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