Медсестра из США выиграла в лотерею рекордные 758 миллионов долларов
Новости США. 24 августа работница больницы в штате Массачусетс выиграла в лотерею Powerball около 758 миллионов долларов.
53-летняя медсестра Мейвис Уончик сорвала самый крупный джек-пот в истории таких лотерей в США. Правила игры просты – нужно выбрать шесть чисел из красного и белого блоков. Сумма выигрыша зависит от совпадений с выпавшими в лототроне шарами.
Уончик прокомментировала свою победу на пресс-конференции по случаю крупного выигрыша. Женщина рассказала, что выбрала цифры, основанные на днях рождениях ее родных. У женщины двое детей, которым 26 и 31 год.
Мейвис Уончик, победительница лотереи:
Моя мечта о мечте сбылась.
Женщина заявила, что регулярно играет в лотерею, но никогда не ожидала выиграть такое состояние. Уончик сказала, что не планирует возвращаться на работу и досрочно выйдет на пенсию. «Я позвонила и сказала, что не вернусь».
По словам организаторов, женщине выплатят единовременно 480 миллионов долларов. На руки после уплаты налогов она получит 336 миллионов долларов.
Скорее всего, победительница решила забрать сумму единовременно. В таком случае состояние сокращается почти вдвое. Есть и второй вариант – победный приз можно получить частями в течение почти 30 лет. Организаторы отмечают, что большинство людей предпочитаю забирать деньги единовременно.
В начале лета неизвестный американец выиграл в такую же лотерею 448 миллионов, заплатив за билет 2 доллара – здесь подробнее.