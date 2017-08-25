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Фотофакт: британский водитель оставил взломщикам своей машины трогательное письмо

25 августа 2017 08:33
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Новости Великобритании. Автовладелец из Великобритании оставил взломщикам машины послание.

По информации The Mirror, транспортное средство взламывали пять раз. Устав от этого, британец решил попросить воров перестать портить окна в его машине.

Записка с просьбой получилась очень милой.

«Вы пять раз взламывали мою машину. И я понял после первого раза, что в ней нельзя оставлять ничего ценного. Благодарю вас за этот бесценный урок. Но сейчас уже не стоит бессмысленно ломать окна моего автомобиля. В нем уже нет ценных вещей. Спасибо

Фотофакт: британский водитель оставил взломщикам своей машины трогательное письмо-1

Фото: Birmingham Mail WS

Зимой 2017 года появилась информация, что в Гродно растет число автомобильных преступлений.

Чаще всего они совершаются во дворах в темное время суток, а на утро владельцы едва узнают свою машину – здесь подробнее.

# Фотофакт # Автомобили

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