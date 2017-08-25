Фотофакт: британский водитель оставил взломщикам своей машины трогательное письмо

Новости Великобритании. Автовладелец из Великобритании оставил взломщикам машины послание.

По информации The Mirror, транспортное средство взламывали пять раз. Устав от этого, британец решил попросить воров перестать портить окна в его машине.

Записка с просьбой получилась очень милой.

«Вы пять раз взламывали мою машину. И я понял после первого раза, что в ней нельзя оставлять ничего ценного. Благодарю вас за этот бесценный урок. Но сейчас уже не стоит бессмысленно ломать окна моего автомобиля. В нем уже нет ценных вещей. Спасибо!»