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В США уволенный работник взял в заложники посетителей и работников ресторана: убит шеф-повар

25 августа 2017 08:24
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Новости США. В американском городе Чарльстон была проведена спецоперация по освобождению заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный мужчина ворвался в один из местных ресторанов и заперся там вместе с посетителями и работниками заведения.

В США уволенный работник взял в заложники посетителей и работников ресторана: убит шеф-повар -1

Полиция, прибывшая по тревожному вызову, оцепила район и непосредственно здание ресторана. С правонарушителем около часа велись безрезультатные переговоры, после которых было решено брать оккупированное помещение штурмом.

По некоторым данным, нападавший был ликвидирован. Когда людей освободили, выяснилось, что его жертвой стал шеф-повар заведения. Позже стало известно: злоумышленник – бывший рабочий, которого недавно уволили.

# Фотофакт # Захват заложников

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