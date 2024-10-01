Повсеместная милитаризация и переход экономики Прибалтийских стран на военные рельсы начинают вызывать все больше недовольства среди местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения призвал найти дополнительные средства для медицинского сектора, сократив финансирование обороны.

Как заявляют профсоюзы, с каждым годом власти страны уменьшают бюджеты больниц и клиник ради увеличения закупок боеприпасов и оружия. Низкие зарплаты в здравоохранении вызвали хронический дефицит кадров.

Именно из-за недостаточного финансирования медицины за год в Латвии умирает на 5,5 тысячи человек больше, чем в среднем по Европе. Но даже смерть собственных граждан не вызывает никаких чувств у чиновников. Сейчас у Риги остается только одна цель – максимально укрепить восточные рубежи НАТО.