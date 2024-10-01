Прямой эфир

Минздрав Ливана сообщил о гибели более 90 человек за сутки

01 октября 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О начале наземной операции на юге Ливана объявила минувшей ночью армия Израиля. Одновременно стали наноситься удары по столице Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командование ЦАХАЛА призвало жителей приграничных районов эвакуироваться. Израильские военные заявили, что проводят целенаправленные наземные рейды в ливанских деревнях, расположенных в приграничных районах. Насколько долго продлится операция, не ясно. Но, как отмечает командование, армия тренировалась и готовилась к ней в течение нескольких месяцев. Сообщений о прямых столкновениях между израильскими войсками и формированиями «Хезболлы» пока не поступало.

Минздрав Ливана сообщил о гибели более 90 человек за сутки-2

Атака на западные районы Дамаска привела к жертвам и пострадавшим среди мирных жителей. До начала наземной операции самолеты ЦАХАЛ атаковали несколько объектов в южном пригороде Бейрута. Минздрав Ливана сообщил о гибели более 90 человек за сутки, пострадали 172. С начала действий Израиля около миллиона ливанцев вынужденно покинули свои дома. Формирования «Хезболлы» обстреляли ракетами израильские кибуцы в Западной Галилее. За 40 минут после полуночи по населенным пунктам выпущено 35 ракет.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил председателя КНР по случаю 75-й годовщины образования страны
01 октября 2024 07:34

Лукашенко поздравил председателя КНР по случаю 75-й годовщины образования страны

Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана
01 октября 2024 07:32

Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана

Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова
01 октября 2024 07:07

Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова