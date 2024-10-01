Минздрав Ливана сообщил о гибели более 90 человек за сутки

О начале наземной операции на юге Ливана объявила минувшей ночью армия Израиля. Одновременно стали наноситься удары по столице Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командование ЦАХАЛА призвало жителей приграничных районов эвакуироваться. Израильские военные заявили, что проводят целенаправленные наземные рейды в ливанских деревнях, расположенных в приграничных районах. Насколько долго продлится операция, не ясно. Но, как отмечает командование, армия тренировалась и готовилась к ней в течение нескольких месяцев. Сообщений о прямых столкновениях между израильскими войсками и формированиями «Хезболлы» пока не поступало.