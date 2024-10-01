Лукашенко поздравил председателя КНР по случаю 75-й годовщины образования страны

75-ю годовщину со Дня образования отмечает 1 октября Китайская Народная Республика. Старт Национальному празднику в Пекине дала церемония поднятия государственного флага на площади Тяньаньмэнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день здесь собрались более 120 тысяч жителей и гостей столицы. Люди занимали места еще со вчерашнего вечера, чтобы увидеть традиционную церемонию. Как отметили присутствующие, когда солдаты почетного караула Народно-освободительной армии Китая выносили флаг на площадь, их переполняло чувство гордости за Родину. По всей стране проходят красочные мероприятия, посвященные дню рождения Нового Китая.

Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 75-й годовщины образования КНР. Глава государства отметил, что активное взаимодействие Минска и Пекина абсолютно по всем направлениям подтверждает незыблемость белорусско-китайской дружбы и в полной мере раскрывает потенциал всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.