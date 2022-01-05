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Медиа, которые координировали протесты в Беларуси, работают в Казахстане. Известно, что ими руководят спецслужбы

05 января 2022 14:20
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Иностранные медиаресурсы, которые участвуют в протестах и координируют их в Беларуси, переключились на работу по Казахстану. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиа, которые координировали протесты в Беларуси, работают в Казахстане. Известно, что ими руководят спецслужбы-1

Эти так называемые СМИ за последние дни размыли изначальные и вполне конкретные требования протестующих. Известно, что все их координационные центры находятся за пределами Казахстана, а руководят ими зарубежные спецслужбы. Кроме того, стоит отметить, что годом ранее США выделили более 1,5 миллиона долларов «на работу по защите прав и свобод» граждан в Казахстане.

# Акции протеста # Фотофакт

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