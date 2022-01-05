Интеллектуальные системы смогут предотвратить распространение ковида. Каким будет главный медиацентр ОИ в Пекине?

В Китае презентовали главный медиацентр зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет предоставлять инновационные услуги работникам СМИ.

Это сделает работу журналистов намного комфортные. Например, интеллектуальные системы, предоставляющие такие услуги, смогут предотвратить распространение коронавируса. Также у журналистов будет автоматизированное питание. Это и многое другое будет в доступе круглосуточно и без выходных. Ожидается, что во время Игр центр обслужит около 12 тысяч местных и иностранных работников СМИ.