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США вывели из Японии ракетные установки Typhon – Kyodo

17 ноября 2025 13:02
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США вывели из Японии ракетные установки Typhon – Kyodo-0

Соединенные Штаты вывезли мобильные установки Typhon с авиабазы Ивакуни в Японии, где они были размещены после учений Resolute Dragon. Об этом пишет ТАСС.

Первоначально их планировалось вывезти еще в сентябре, но задержка вызвала протесты местных организаций, которые опасались постоянного размещения оружия.

Комплексы способны запускать ракеты SM‑6 и «Томагавк» с дальностью действия до 1,6 тыс. км.

Ранее аналогичные установки были поставлены на Филиппины и остаются там по сей день. Китай и Россия неоднократно заявляли об угрозе, исходящей от размещения подобных систем в регионе.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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