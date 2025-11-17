США вывели из Японии ракетные установки Typhon – Kyodo

Соединенные Штаты вывезли мобильные установки Typhon с авиабазы Ивакуни в Японии, где они были размещены после учений Resolute Dragon. Об этом пишет ТАСС.

Первоначально их планировалось вывезти еще в сентябре, но задержка вызвала протесты местных организаций, которые опасались постоянного размещения оружия.

Комплексы способны запускать ракеты SM‑6 и «Томагавк» с дальностью действия до 1,6 тыс. км.

Ранее аналогичные установки были поставлены на Филиппины и остаются там по сей день. Китай и Россия неоднократно заявляли об угрозе, исходящей от размещения подобных систем в регионе.

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