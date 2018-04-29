«Массовый перегрев»: на территории Европы Telegram работает со сбоями

Новости России. Telegram может работать с перебоями. Об этом предупредил пользователей мессенджера Павел Дуров на странице в Twitter.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Извините за неудобства – проблема решается», – говорится в сообщении.

Напоминаем, 16 апреля в России началась блокировка Telegram.