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Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных

08 октября 2019 16:55
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Новости мира. 8 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных-1

Ими стали сразу три человека. Почётную награду за теоретические открытия в физической космологии получил американский ученый Джеймс Пиблз.

Удостоились премии и два швейцарца Дидье Кело и Мишель Майор. Учёные совместно открыли первую экзопланету, – то есть планету, которая находится вне Солнечной системы.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных-4

Размер премии в 2019 году составляет чуть более 900 тысяч долларов. Половину этой суммы получит Пиблз, остальное достанется Кело и Майору. Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 октября.

# Нобелевская премия # Джеймс Пиблз # Дидье Кело # Мишель Майор # Фотофакт

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