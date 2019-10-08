Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных

Новости мира. 8 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. 8 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ими стали сразу три человека. Почётную награду за теоретические открытия в физической космологии получил американский ученый Джеймс Пиблз.
Удостоились премии и два швейцарца Дидье Кело и Мишель Майор. Учёные совместно открыли первую экзопланету, – то есть планету, которая находится вне Солнечной системы.
Размер премии в 2019 году составляет чуть более 900 тысяч долларов. Половину этой суммы получит Пиблз, остальное достанется Кело и Майору. Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 октября.