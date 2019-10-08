«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия

Новости Франции. «Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия. Все это время в помещении велись ремонтные работы, а полотно «переезжало» на другой этаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь стены зала, где выставляется Мона Лиза, покрашены в темно-синий цвет, что, по мнению работников музея, подчеркнёт цвета самой картины. Также обновилось стекло, защищающее полотно. Оно более прозрачное и не будет искажать изображение.