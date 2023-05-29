Масштабные учения НАТО стартовали в Румынии

В Румынии стартовали масштабные учения НАТО. К маневрам присоединятся 10 тысяч военных из 13 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной контингент ожидается из США, Болгарии, Франции, Польши и Италии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, эти учения – самые крупные и сложные в 2023 году. Задействовать в них планируется более 1 500 единиц боевой техники. В расписании маневров – форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами, прыжки с парашютом и имитация эвакуации.