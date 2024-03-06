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Масштабные протесты фермеров начались в Польше

06 марта 2024 12:33
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В столице Польши между фермерами, вышедшими на протест, и полицией произошло столкновение, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.

Так, известно, что в ходе акции протеста рядом с канцелярией фермеры осуществили сожжение «гроба», который призван символизировать «смерть фермера». Позже одним из фермеров была предпринята попытка переброски горящего гроба через барьер, где находилась полиция. Как сообщается, далее протестующий прошел через ограждение, где и произошла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов.

# Международная политика

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