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Маск сообщил, что больше не будет работать у Трампа

29 мая 2025 07:14
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Маск сообщил, что больше не будет работать у Трампа-0

Илон Маск объявил в социальной сети X, что уходит со своего поста в департаменте эффективности правительства (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что его миссия по сокращению государственных расходов была достигнута, но принципы DOGE будут по-прежнему соблюдаться.

Ранее Маск заявлял, что планирует сократить свое участие в деятельности департамента с мая, ссылаясь на падение прибыли Tesla. DOGE было создано Трампом для того, чтобы оптимизировать бюджет и реструктурировать федеральные агентства. В то время Маск занимал должность советника президента и специального правительственного чиновника.

Фото: pixabay

# Международная политика # Илон Маск # Дональд Трамп

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