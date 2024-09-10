Украинцы все чаще хотят вести мирные переговоры с Россией, так как и западная, и российская общественность устали от войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неудача контрнаступления в минувшем году, похоже, повлияла на эти настроения. Часть украинцев даже выступают за то, чтобы Украина отказалась от подконтрольных России земель в обмен на мир.

В то же время президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к мирному решению, заявляя, что Москва прекратит огонь и будет готова к переговорам, если украинские войска будут выведены из недавно «созданных российских регионов». Путин также сказал, что Киев обязан отказаться от намерения вступить в НАТО, произвести денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. В резолюции также говорится о возможности отмены санкций против России.