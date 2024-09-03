Маск ответил на предложение Трампа работать в комиссии по аудиту госпрограмм

Предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что «не может дождаться» появления у него возможности войти в комиссию по аудиту правительственных программ, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп может создать в случае победы на выборах. Об этом пишет ТАСС.

Маск заметил, что у правительства много растрат и ненужного регулирования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп собирается предложить Маску работу в своей администрации или пост консультанта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, от Республиканской партии выдвинут Трамп, от демократов – Камала Харрис.