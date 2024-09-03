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Маск ответил на предложение Трампа работать в комиссии по аудиту госпрограмм

03 сентября 2024 13:31
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Предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что «не может дождаться» появления у него возможности войти в комиссию по аудиту правительственных программ, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп может создать в случае победы на выборах. Об этом пишет ТАСС.

Маск заметил, что у правительства много растрат и ненужного регулирования. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп собирается предложить Маску работу в своей администрации или пост консультанта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, от Республиканской партии выдвинут Трамп, от демократов – Камала Харрис.

# Илон Маск # Дональд Трамп # Международная политика

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