14 человек стали жертвами непогоды на Филиппинах

Как минимум 14 человек погибли при тропическом шторме «Яги», который бушует на Филиппинах. Он принес с собой разрушительный ветер скоростью свыше 120 километров в час и проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода вызвала многочисленные оползни и масштабные разливы рек. В центральной части страны толстый слой камней и грязи снес небольшую деревню, уничтожив несколько домов. Бурные потоки воды смывали с дорог машины. Сообщается о четырех пропавших без вести местных жителях.

В Маниле и близлежащих к столице провинциях закрыты школы и правительственные учреждения. Отменены более 30 авиарейсов, прекращено паромное сообщение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни шторм только усилится и превратится в тайфун.