Прямой эфир

Большой сюрприз: жительница Испании нашла чек на 9 000 евро в праздничном пироге

11 января 2018 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Жительница муниципалитета Роперуэлос-дель-Парамо в Испании нашла 9 тысяч евро в пироге.

По информации местных СМИ, за несколько дней до праздника Богоявления кондитерская фабрика Conrado спрятала в одном из своих пирогов подарок. Волей случая счастливый пирог купила Катно Фернандес. Женщина купила три пирога, два из них она подарила, а в оставшемся счастливица нашла чек на 9 тысяч евро.

В 2009 году у владельцев Conrado появилась идея спрятать особый сюрприз в свой пирог. Первый чек был на сумму 500 евро. С каждым годом сумма увеличивалось.

В Испании принято дарить пирог на праздник Богоявления. Его готовят в форме короны и украшают фруктами. Пироги пекут с начинкой или без неё, но внутрь всегда помещают сюрприз. По традиции роль сюрприза достаётся бобу.

На праздничном столе пирог делят между всеми присутствующими. Считается, что следующий год будет удачным у того, кому достался сюрприз.

Летом 2017 года жительница Канады нашла в урожае моркови вещь, утерянную 13 лет назад. 

Женщина нашла обручальное кольцо свекрови – здесь подробнее.

# Необычное # Катно Фернандес

Другие новости рубрики

Все новости
Ледяной отель едва не сгорел в Канаде: фотофакт
11 января 2018 12:05

Ледяной отель едва не сгорел в Канаде: фотофакт

Свыше 20 человек задержано: в США провели масштабную операцию по выявлению нелегалов
11 января 2018 12:01

Свыше 20 человек задержано: в США провели масштабную операцию по выявлению нелегалов

В Астане бушует снежный буран: ветер сдувает людей и машины
11 января 2018 11:47

В Астане бушует снежный буран: ветер сдувает людей и машины