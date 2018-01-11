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Пьяный мужчина на бронетранспортере въехал в витрину магазина, а потом пошёл за покупками

11 января 2018 13:43
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Новости России. Необычный инцидент произошел в Мурманской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В витрину местного магазина въехал бронетранспортер.

Пьяный мужчина на бронетранспортере въехал в витрину магазина, а потом пошёл за покупками-1

Из тягача вышел неизвестный мужчина, который, как ни в чем не бывало, направился за покупками. Когда полиция задержала неизвестного, выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Бронемашину нарушитель общественного порядка угнал из школы ДОСААФ. А целью его путешествия было пополнение запасов спиртного.

# Фотофакт # Курьезы

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