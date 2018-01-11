Пьяный мужчина на бронетранспортере въехал в витрину магазина, а потом пошёл за покупками

Из тягача вышел неизвестный мужчина, который, как ни в чем не бывало, направился за покупками. Когда полиция задержала неизвестного, выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Бронемашину нарушитель общественного порядка угнал из школы ДОСААФ. А целью его путешествия было пополнение запасов спиртного.