Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы

Новости мира. Соединенные Штаты Европы вместо Евросоюза предложил создать кандидат в канцлеры Германии и лидер Социал-демократической партии к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Шульц призвал к углублению европейской интеграции.

Это – приятная часть его выступления в Берлине. Из неприятной – Шульц попросил прощения у однопартийцев и избирателей за поражение на парламентских выборах в Бундестаг. В сентябре СДПГ получила всего лишь 20,5 % голосов, и это худший в истории партии результат.