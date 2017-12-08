Прямой эфир

Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы

08 декабря 2017 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Соединенные Штаты Европы вместо Евросоюза предложил создать кандидат в канцлеры Германии и лидер Социал-демократической партии к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Шульц призвал к углублению европейской интеграции.

Это – приятная часть его выступления в Берлине. Из неприятной – Шульц попросил прощения у однопартийцев и избирателей за поражение на парламентских выборах в Бундестаг. В сентябре СДПГ получила всего лишь 20,5 % голосов, и это худший в истории партии результат.

Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы-1

# Фотофакт # Мартин Шульц # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии жрицу храма зарезали самурайским мечом
08 декабря 2017 13:53

В Японии жрицу храма зарезали самурайским мечом

Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров
08 декабря 2017 13:47

Этот огонь может пройти по всему тихоокеанскому побережью. В Калифорнии 200 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров

Вотум недоверия не прошел, но премьер Польши Беата Шидло ушла в отставку
08 декабря 2017 11:05

Вотум недоверия не прошел, но премьер Польши Беата Шидло ушла в отставку