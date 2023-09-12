Бывший премьер Украины сообщил о проблемах со здоровьем Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что у президента страны Владимира Зеленского возможны отклонения в здоровье, обратив внимание на его изменения во внешнем виде за прошедшие два года, сообщает РИА Новости.

Азаров полагает, что визиты Зеленского на Запад обусловлены не только оказанием финансовой и военной помощи, но и необходимостью показать состояние своего здоровья. Он заметил, что жители Украины активно обсуждают внешние перемены Зеленского, отмечая опухшее лицо, морщины и темные круги под глазами.

Азаров также упомянул о замедленных движениях главы государства и его затрудненном дыхании в некоторых видеозаписях. Эти проявления он связывает не с заботой об Украине, а с чрезмерным потреблением психоактивных веществ и пьянством.