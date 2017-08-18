«У него был огромный нож в руке»: в Финляндии неизвестный напал на прохожих

Новости Финляндии. Человек с ножом напал на толпу прохожих в финском городе Турку. Два человека скончались. По меньшей мере, восемь человек ранены.



Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как люди убегают с места происшествия.





Кент Свенссон, очевидец:

У этого парня был этот огромный нож в руке, и несколько раз он колол этого человека. Люди просто бегали повсюду.



Слова очевидцев приводит CNN:

«Этот парень просто постоянно колотил. Он просто оборачивался, повсюду бросая нож. Вокруг лежали люди».

«Люди кричали и бегали». «Мы думали, что мы в безопасности в Финляндии. И тогда это происходит». «Женщина была на земле. Она была мертва. Это просто ужасно». «Я могу просто увидеть этот огромный нож в руке, и он просто колотит».