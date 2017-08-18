«У него был огромный нож в руке»: в Финляндии неизвестный напал на прохожих
Новости Финляндии. Человек с ножом напал на толпу прохожих в финском городе Турку. Два человека скончались. По меньшей мере, восемь человек ранены.
Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан.
Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как люди убегают с места происшествия.
Кент Свенссон, очевидец:
У этого парня был этот огромный нож в руке, и несколько раз он колол этого человека. Люди просто бегали повсюду.
Слова очевидцев приводит CNN:
«Этот парень просто постоянно колотил. Он просто оборачивался, повсюду бросая нож. Вокруг лежали люди».
«Люди кричали и бегали».
«Мы думали, что мы в безопасности в Финляндии. И тогда это происходит».
«Женщина была на земле. Она была мертва. Это просто ужасно».
«Я могу просто увидеть этот огромный нож в руке, и он просто колотит».
Министр внутренних дел Паула Рисикко заявила, что пока не может сказать, связано ли нападение с терроризмом.
Меры безопасности в Финляндии, в том числе в аэропорту Хельсинки, усилены.