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«У него был огромный нож в руке»: в Финляндии неизвестный напал на прохожих

18 августа 2017 17:32
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Новости Финляндии. Человек с ножом напал на толпу прохожих в финском городе Турку. Два человека скончались. По меньшей мере, восемь человек ранены.

Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан.

Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как люди убегают с места происшествия.

«У него был огромный нож в руке»: в Финляндии неизвестный напал на прохожих-1



Кент Свенссон, очевидец:
У этого парня был этот огромный нож в руке, и несколько раз он колол этого человека. Люди просто бегали повсюду.

Слова очевидцев приводит CNN:
«Этот парень просто постоянно колотил. Он просто оборачивался, повсюду бросая нож. Вокруг лежали люди».

«Люди кричали и бегали».

«Мы думали, что мы в безопасности в Финляндии. И тогда это происходит».

«Женщина была на земле. Она была мертва. Это просто ужасно».

«Я могу просто увидеть этот огромный нож в руке, и он просто колотит».

«У него был огромный нож в руке»: в Финляндии неизвестный напал на прохожих-4

Министр внутренних дел Паула Рисикко заявила, что пока не может сказать, связано ли нападение с терроризмом.

Меры безопасности в Финляндии, в том числе в аэропорту Хельсинки, усилены.

# Теракт

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