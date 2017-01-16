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Мародер унес чайники и телефоны с места крушения «Боинга» под Бишкеком

16 января 2017 14:17
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Новости Кыргызстана. Ничего святого. Пользователей Сети шокированы историей, произошедшей на месте трагедии под Бишкеком.

Житель поселка, чей дом не пострадал в результате авиакатастрофы, унес коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Предметы с разбившегося самолета были обнаружены дома у подозреваемого.

Напомним, 16 января рано утром при посадке в Бишкеке упал «Боинг» турецких авиалиний,

который следовал из Гонконга. Лайнер рухнул прямо на жилые дома, разрушив половину частных строений в поселке. Большинство жертв – жители населенного пункта.

Очевидец трагедии: Сначала был сильный хлопок, после чего тряхануло все близлежащие дома (здесь подробнее).

# Авиакатастрофа

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