Мародер унес чайники и телефоны с места крушения «Боинга» под Бишкеком

Новости Кыргызстана. Ничего святого. Пользователей Сети шокированы историей, произошедшей на месте трагедии под Бишкеком.

Житель поселка, чей дом не пострадал в результате авиакатастрофы, унес коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона. Предметы с разбившегося самолета были обнаружены дома у подозреваемого.

Напомним, 16 января рано утром при посадке в Бишкеке упал «Боинг» турецких авиалиний,

который следовал из Гонконга. Лайнер рухнул прямо на жилые дома, разрушив половину частных строений в поселке. Большинство жертв – жители населенного пункта.