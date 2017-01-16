«Сильный хлопок, тряхануло все близлежащие дома»: подробности крушения турецкого самолета в Бишкеке

Новости Кыргызстана. На месте крушения турецкого грузового самолета в столице Кыргызстана работает около тысячи человек. 16 января рано утром при посадке в Бишкеке рухнул «Боинг» турецких авиалиний, который следовал из Гонконга. С места трагедии поступают противоречивые данные о жертвах, но речь идет как минимум о 40 погибших. Сейчас в больницах Бишкека находятся 10 пострадавших, из них 6 детей. Самолет упал на дачный поселок, что расположен неподалеку от столицы Кыргызстана.

Андрей Фомин, очевидец:

Сначала был сильный хлопок, после чего тряхануло все близлежащие дома, которые были. Все перепугались, начали выбегать на улицу. Непонятно, потому что и туман.

Все это произошло утром, когда жители поселка в основном были еще дома. Именно их большинство в списке погибших. В самом самолете находились 5 членов экипажа. Причиной гибели грузового лайнера стали плохие погодные условия: самолет зашел на посадку, но промахнулся мимо полосы, а уйти на второй круг летчикам не удалось.

На месте падения ведутся спасательные работы. Расследование катастрофы будет вести Международный авиационный комитет. Аэропорт «Манас» в Бишкеке в результате падения не пострадал и к настоящему моменту возобновил работу.

17 января в Кыргызстане объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с трагедией Президенту и народу Кыргызстана соболезнования высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.