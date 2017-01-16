Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке: погибли минимум 40 человек

Новости Кыргызстана. Трагедия в Кыргызстане. В Бишкеке при посадке рухнул турецкий грузовой самолет, который следовал из Гонконга: сведения о жертвах пока противоречивы, но речь идет как минимум о 40 погибших. В больницы доставлены 11 человек. Известно, что машина упала на дачный поселок, что расположен неподалеку от столицы Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это произошло утром, когда жители поселка были еще дома. Именно их большинство в списке погибших. В самом самолете находились лишь пять членов экипажа.

Причиной крушения стали плохие погодные условия. Самолет зашел на посадку, но промахнулся мимо полосы, а уйти на второй круг летчикам не удалось.

На месте падения ведутся спасательные работы. По факту крушения лайнера турецких авиалиний генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело. 17 января в стране объявлен день траура.