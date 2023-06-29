Марочко: ВС Украины наращивают число ударных групп на Донецком направлении

ВСУ увеличивают количество бронетехники и военных на Донецком направлении. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, информирует РИА Новости.

По его словам, усиление действий наступательного характера наблюдается в районе Артемовска и Соледара. Украинская армия увеличила интенсивность артиллерийских обстрелов по позициям российских военных, наращивает численность техники и бойцов ударных групп.

В среду, 28 июня, в российском оборонном ведомстве сообщили, что группировка ВС России «Восток» на Южнодонецком направлении успешно отразила две атаки ВСУ. Бойцы группировка «Юг» на Донецком направлении отразили пять атак с украинской стороны в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого.

