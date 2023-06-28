В Британии ввели новые ограничения на воду

Новости Великобритании. Новые ограничения ввели в Британии на воду. На решение властей повлияла затянувшаяся засуха в стране. Из-за нее теперь запрещено использовать шланги для полива садов, мытья автомобилей и наполнения бассейнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как утверждают власти, мера временная. Тем не менее жителям от этого не легче. Ведь за несоблюдение новых правил грозит штраф. Причем немалый: примерно 1300 долларов. В 2023 году жара в Британию пришла раньше обычного. А спрос на воду оказался выше, чем в прошлом году. Хотя уже тогда ученые называли лето одним из самых жарких в истории наблюдений.