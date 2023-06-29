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В районе крушения батискафа «Титан» найдены останки погибших

29 июня 2023 06:26
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Береговая охрана Штатов заявила, что найдены, предположительно, останки погибших в батискафе «Титан», информирует РИА Новости. 

Сообщается, что части аппарата были доставлены на сушу судном Horizon Arctic. Оно было задействовано в спасательной операции.  

Аппарат «Титан» пропал в Атлантике 18 июня во время спуска к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник». Связь с экипажем туристического батискафа пропала менее чем через 2 часа после погружения. 22 июня береговая охрана США подтвердила гибель экипажа, сообщив, что произошло разрушение батискафа в результате взрыва. Все пять участников экспедиции были объявлены погибшими. На борту потерпевшего крушение аппарата находился основатель американской OceanGate Expeditions Стоктон Раш: компания организует подводные экскурсии к «Титанику». В числе пассажиров также были французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын. 

# ЧП

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