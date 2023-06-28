Европарламент отклонил закон о восстановлении природы

Документ был представлен Брюсселем еще в июне 2022 года. Направлена инициатива на сохранение биоразнообразия. Однако консервативные партии выступили против законопроекта. По мнению ряда политиков, он негативно повлияет на доходность европейских фермеров и приведет к повышению цен на продовольствие. По результатам голосования, число голосов за и против оказалось равным. Значит, закон отклонен. А следующее голосование пройдет в середине июля.