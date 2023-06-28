Прямой эфир

Европарламент отклонил закон о восстановлении природы

28 июня 2023 21:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европарламент отклонил закон о восстановлении природы. Теперь реализация так называемой «Зеленой сделки» ЕС оказалась под угрозой срыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент отклонил закон о восстановлении природы-1

Документ был представлен Брюсселем еще в июне 2022 года. Направлена инициатива на сохранение биоразнообразия. Однако консервативные партии выступили против законопроекта. По мнению ряда политиков, он негативно повлияет на доходность европейских фермеров и приведет к повышению цен на продовольствие. По результатам голосования, число голосов за и против оказалось равным. Значит, закон отклонен. А следующее голосование пройдет в середине июля.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
UBS уволит более половины сотрудников купленного банка Credit Suisse
28 июня 2023 21:02

UBS уволит более половины сотрудников купленного банка Credit Suisse

США выделят Украине военную помощь в размере 500 млн долларов
28 июня 2023 21:02

США выделят Украине военную помощь в размере 500 млн долларов

Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца
28 июня 2023 19:06

Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца