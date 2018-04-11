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В Хабаровске вертолёт потерпел крушение. Никто не выжил

11 апреля 2018 07:43
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Новости России. На месте крушение вертолета в Хабаровске найдены два чёрных ящика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хабаровске вертолёт потерпел крушение. Никто не выжил-1

Они уже переданы на расшифровку. Трагедия произошла в половине пятого утра 11 апреля. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет в опасных погодных условиях. Машина совершила жесткую посадку, после чего загорелась.

В Хабаровске вертолёт потерпел крушение. Никто не выжил-4

В Хабаровске вертолёт потерпел крушение. Никто не выжил-6

На борту находились 6 человек. Предварительно, все они погибли. В Хабаровске действует режим чрезвычайного положения. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Крушение

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