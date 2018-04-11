В Хабаровске вертолёт потерпел крушение. Никто не выжил

Новости России. На месте крушение вертолета в Хабаровске найдены два чёрных ящика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже переданы на расшифровку. Трагедия произошла в половине пятого утра 11 апреля. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет в опасных погодных условиях. Машина совершила жесткую посадку, после чего загорелась.