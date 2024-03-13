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Мария Захарова рассказала о влиянии выступлений Байдена на имидж Америки

13 марта 2024 08:56
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если бы СМИ РФ были намерены создать негативный образ Вашингтона, то транслировали бы 24/7 выступления действующего президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала доклад главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон, содержащий в себе утверждения о том, что «российские СМИ, работающие в Латинской Америке, такие как Sputnik Mundo и телеканал RT, создают негативный образ Вашингтона и подрывают его интересы в регионе».

Захарова отмечает, что для намеренного создания негативного образа Вашингтона нет необходимости выделять денежные средства на репортажи и документальные фильмы, ведь есть другой вариант – выпускать в эфир «выступления Байдена».

# Международная политика # Мария Захарова

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