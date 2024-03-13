Латвия возобновила усиленный режим охраны границы с Беларусью

Отмашку для зверств своим силовикам вновь дали латвийские власти. Рига возобновила усиленный режим охраны границы с Беларусью. Он будет действовать полгода, и отсчет времени дан 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению МВД Латвии на помощь государственной пограничной охране направляется полиция и национальные вооруженные силы. Силовики наделяются различными несвойственными им правами, например, входить в помещения без разрешения владельца для предотвращения угрозы. Ее они видят в беззащитных беженцах.

Еще в ноябре прошлого года Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дела по статье о преступлениях против безопасности человечества в отношении должностных лиц Латвии. По их указке силовики осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев. На момент возбуждения уголовного дела было известно о 13 жертвах латвийских силовиков.