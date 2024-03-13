Путин заявил, что если Польша введёт войска в Украину, то уже не уйдёт

Если Варшава осуществит ввод войск на территорию Украины, то обратно уже не уйдет. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин объяснил, что власти Польши давно намереваются вернуть земли, которые считают исторически своими. В Варшаве на данный момент целесообразность ввода своих войск на территорию Украины объясняют необходимостью прикрытия, например, украинско-белорусской границы, а также, чтобы дать возможность украинским воинским контингентам участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения. Однако, если это произойдет, то «думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда», – подчеркнул президент РФ.