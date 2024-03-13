Прямой эфир

Путин заявил, что если Польша введёт войска в Украину, то уже не уйдёт

13 марта 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если Варшава осуществит ввод войск на территорию Украины, то обратно уже не уйдет. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет РИА Новости. 

Путин объяснил, что власти Польши давно намереваются вернуть земли, которые считают исторически своими. В Варшаве на данный момент целесообразность ввода своих войск на территорию Украины объясняют необходимостью прикрытия, например, украинско-белорусской границы, а также, чтобы дать возможность украинским воинским контингентам участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения. Однако, если это произойдет, то «думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда», – подчеркнул президент РФ.

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска
13 марта 2024 08:05

Первая частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае
13 марта 2024 07:59

Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае

ХАМАС согласилось на план перемирия от США
13 марта 2024 07:52

ХАМАС согласилось на план перемирия от США