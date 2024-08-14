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Мария Захарова надеется, что интерес ООН к Курской области – не «перформанс»

14 августа 2024 08:40
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Представителям ООН необходимо прийти к осознанию того, что деятельность Киева в Курской области – теракт. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова выражает надежду, что заявления ООН – не перформанс и снятие с себя ответственность, а движение «к пробуждению».

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила о намерении получить возможность доступа на территорию Курской области. По словам Шамдасани, это необходимо, чтобы изучить факты нарушения прав человека со стороны ВСУ.

# Международная политика # Мария Захарова

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