Мария Захарова надеется, что интерес ООН к Курской области – не «перформанс»

Представителям ООН необходимо прийти к осознанию того, что деятельность Киева в Курской области – теракт. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова выражает надежду, что заявления ООН – не перформанс и снятие с себя ответственность, а движение «к пробуждению».

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила о намерении получить возможность доступа на территорию Курской области. По словам Шамдасани, это необходимо, чтобы изучить факты нарушения прав человека со стороны ВСУ.