Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с рабочим визитом прилетел в Волгоград, где вместе с главой России Владимиром Путиным примет участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», посвященного сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Также Лукашенко возложит цветы к мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы». На встрече ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.