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Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным

29 апреля 2025 13:02
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Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с Путиным-0

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с рабочим визитом прилетел в Волгоград, где вместе с главой России Владимиром Путиным примет участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», посвященного сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Также Лукашенко возложит цветы к мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы». На встрече ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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