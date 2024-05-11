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Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎

11 мая 2024 13:53
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Происходящее в Париже, некогда бывшем центре моды и культуры, еще один пример падения Европы. Но с учетом того, какие убеждения сегодня превалируют в европейском обществе, это закономерный итог. Сегодня общеевропейские ценности ярко демонстрируются в шведском Мальме, где проходит «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎-1

Фестиваль не открыл таланты, но открыл глаза общественности на происходящее в Европе, ее ориентиры и цели. Полуголые исполнители, драки, протесты и небинарные личности в числе участников. Таким этот конкурс запомнится миру. Из-за потасовки с фотографом участник из Нидерландов дисквалифицирован. Такое решение приняла специальная комиссия. С другой стороны, потерял исполнитель немного. Если только его мечтой не было стоять в одном ряду с небинарными личностями, вызывающими сатану.

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎-4

Это представители Ирландии, вдохновились Малефисентой. А вот чем вдохновились эстонцы – вопрос. Но для конкурса они выбрали композицию про наркотики. Впрочем, песни давно не главное на музыкальном, казалось бы, фестивале.

# Евровидение

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