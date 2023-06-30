Макрон проводит экстренное совещание из-за погромов во Франции

Новости Франции. Франция пытается оправиться от очередной волны беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третью ночь там не стихают взрывы и многочисленные пожары.