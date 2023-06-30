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Макрон проводит экстренное совещание из-за погромов во Франции

30 июня 2023 10:58
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Новости Франции. Франция пытается оправиться от очередной волны беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третью ночь там не стихают взрывы и многочисленные пожары.

Макрон проводит экстренное совещание из-за погромов во Франции-1

При жестких столкновениях митингующих с полицией пострадали более 200 правоохранителей. Задержано около 700 человек. Президент страны Макрон проводит экстренное совещание из-за погромов.

 

# Протесты # Эмманюэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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