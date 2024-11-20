Макрон призывает к коллективной деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Москве с призывом поддержать коллективную деэскалацию, пишет РИА Новости.

Такое заявление Макрон сделал в Бразилии на саммите G20. Причина – разрешение властям Киева атаковать объекты в России, используя западное оружие, а также обновление ядерной доктрины РФ. Согласно документу, ситуацией, в которой может быть применено РФ ядерное оружие, является факт массированного взлета средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники, и пересечения ими границы Российской Федерации.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оглашение РФ обновленной ядерной доктрины – ответная мера, которую в НАТО должны проанализировать.