Дуда предложил проверить кандидатов в президенты на наркотики

В преддверии второго тура голосования 23 мая прошли теледебаты между главными конкурентами. И там на глазах у миллионов поляков Кароль Навроцкий – главный соперник Рафала Тшасковского – якобы незаметно положил в рот какой-то пакетик. Этот поступок взорвал интернет и вызвал бурное обсуждение в обществе. Сам Навроцкий попытался оправдаться, заявив, что употребил никотиновый пауч. Однако было поздно. По словам пока еще действующего президента Дуды, человек, который займет его место и станет главнокомандующим, отвечающим за безопасность страны, не может иметь привычек, которые могут привести к тому, что он не полностью будет осознавать степень важности принимаемых решений. Теперь не исключено, что этот инцидент может сыграть на руку Рафалу Тшасковскому и позволит ему забрать у своего соперника часть голосов избирателей.