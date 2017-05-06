Макрон или Ле Пен: Франция 7 мая выберет нового президента

Политическое жниво во Франции. Президентские выборы в этой стране – одно из топовых событий в информационных лентах. Еще и потому, что националисты и нацидеи пользуются спросом во многих странах Европы. О причинах долго можно рассуждать. Если примитивно – это инстинкт самосохранения. Страны и нации хотят уберечься… Еще один вывод из всех последних выборов в Европе: если абсолютная власть развращает, то абсолютная демократия тоже развращает и она вредоносна!

Политические и финансовые элиты в западных странах пытаются влиять на результаты выборов с тем, чтобы не допустить победы ультраправых. Политические противники вдруг объединяются, самый богатый человек Франции публично намекает, за кого надо голосовать, вдруг из сундуков вытаскивают нафталиновый компромат… Ничего нового, кроме новых технических средств для испытанных политтехнологий. На победу во Франции надеются и белорусы – не в выборах, а в хоккее. Алексей Волков рассказывает.

На эти дебаты они выходили, как на боксерский ринг. Разные идеологии, разные личности и в целом открытая неприязнь друг к другу. Адрес студии до начала держался в секрете безопасности ради. Центрист Макрон и националист Ле Пен сразу обозначили: дружбе тут не место. И привыкшая в первую очередь нападать, женщина-кандидат своей тактике не изменила. Перевод не передаст всей театральности языка.

Марин Ле Пен, кандидат на пост президента Французской Республики:

Макрон в случае избрания приведет к социальным конфликтам в стране, борьбе всех против всех, уничтожению французских корпораций, продаже Франции по кускам иностранному капиталу. И теперь ясно, что все это под верховным управлением господина Олланда.

Больше критиковал, чем обещал, и непосредственно Эманнуэль Макрон. Известный популист говорил бравурно, красиво, а главное, в пику Ле Пен.

Эманнуэль Макрон, кандидат на пост президента Французской Республики:

Кто строит свою кампанию на страхе? Вы. Кто постоянно манипулирует террористическими угрозами и пугает граждан? Марин, Вы – Верховная жрица страха.

Дальше – больше, но попозже. В целом же президентская кампания побила все рекорды по скандалам, позади даже пара Трамп-Клинтон. Макрона обвинили в тайных счетах на Багамах, он в отместку подает в суд на Ле Пен и ее партию за клевету. В это время саму женщину-политика закидывают яйцами протестующие студенты.

И один шок расколол Францию на две части. Интеллигенция и большие города – за Макрона. Деревня и средний класс – видит спасение в речах Ле Пен. Сейчас, за день до выборов, расклад 59 на 41 процент в пользу самого молодого кандидата в истории. За которым, впрочем, тянется шлейф предыдущих неудач.

Бруно Каутре, политолог:

Макрон – бывший министр экономики, и он знает, о чем говорит. В то же время ему приходится отвечать за действия нынешнего правительства. Чем Ле Пен и пользуется, давя на самые больные для Франции проблемы.

Однако главным козырем Макрона в выборной гонке совершенно неожиданно оказалась супруга Брижит. Она старше его на 24 года. Он ее бывший ученик. В 15 лет будущий министр со школьной скамьи заявил: «Вы будете моей женой». В ответ смех, а десять лет назад они поженились. И многие в этом узрели знак: твердый характер, напор – вот что нужно будущему президенту, а тут еще и потенциальная первая леди – пример французской грации и аристократизма.

Противники увидели иное: после свадьбы карьера обычного госслужащего Макрона резко взлетела, и он получил работу в банке у семейства, которому давно приписывают статус мировых серых кардиналов – Ротшильдов. И эта полумифическая история во Франции сейчас – реальный повод не голосовать за лидера движения «Вперед», ибо марионетка. Чем, конечно же, пользуется Ле Пен. Вдобавок Марин, а вернее, ее отец решил бить в самое сердце французов обычной подменой понятий.

Жан-Мари Ле Пен, почетный председатель партии «Национальный фронт»:

Марин – настоящая дочь Франции. Она выполняет миссию Жанны Д`арк в наши дни. Для Марин Франция – это все. Да здравствует Ле Пен! Да здравствует Жанна Д`арк! Да здравствует Франция!

И, наверное, главное, что беспокоит Францию даже больше внутренних экономических и этнических проблем – «фрексит». Быть или не быть? И здесь кандидаты, что кошка с собакой.

Марин Ле Пен:

Правда в том, что Вы ищете одобрения мадам Меркель. Вы ничего не можете сделать без ее согласия.

Эманнуэль Макрон:

Конечно, я хочу, чтобы Франция сотрудничала с Германией, мадам Ле Пен.

Марин Ле Пен:

Я скажу Вам, что будет: во главе Франции в любом случае станет женщина. Это либо я, либо Меркель.

Отметим, что весь политический спектакль проходит на фоне режима чрезвычайного положения. Все избирательные участки взяты под усиленную охрану. Кстати, истерия по безопасности в Пятой республике коснулась даже Беларуси. Нашу хоккейную сборную обыскали парижские жандармы, причем не в самой дружелюбной форме. Международная федерация принесла извинения нашей стране. Но инцидент неприятно отразился на результатах – первый матч мы проиграли финнам со счетом 2:3.

И сегодня игра с чехами, где победа на вес золота. И мачт получился очень напряженным. А вот для Франции инцидент с нашими хоккеистами как лакмусовая бумажка – ситуация в стране не под контролем. Ведь спорт для Пятой республики значит многое, тем более в тяжелые времена. И даже высказывание одной легенды футбола Зинедина Зидана моментом подпортило Ле Пен рейтинг.

Зинедин Зидан, экс-капитан сборной Франции по футболу:

Сегодня, как и в 2002-м, Франции грозит «Национальный фронт». Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить националистов и Ле Пен к власти.

Между прочим, каждый пятый житель Франции отказался голосовать – кандидаты не устраивают. Ставить галочку не за претендента, а против, будет треть французов – вот такая распятая во мнениях республика.

Жители Франции:

Подобного смятения не было никогда. Я буду голосовать, но решу за кого только в будке для голосования.

Это безумие. Все закончится очень плохо. Наверняка будут протесты. И для Франции это трагедия.

Мы знаем, что надежды найти работу нет. Заводы закрываются, а правительство отмалчивается. Понимаю людей кто поддерживает экстремистов, но это не решение проблем.

Получается, что единения нации не состоится. Выбор одних не устроит других. Макрон гонял мяч с подростками, Ле Пен рыбачила с работягами. Электорат это не убедило. А вот кто действительно переживает за исход выборов, так это парижские пекарни. Кондитеры даже организовали конкурс, на кону – контракт с резиденцией будущего лидера. Но чьи мягкие французские булки окажутся в Елисейском дворце, станет известно лишь в понедельник.