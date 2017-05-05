Песчаная буря в Пекине: отменены авиарейсы, загрязнение достигло максимальных с начала года показателей

Новости Китая. В аэропорту Пекина из-за песчаной бури начинают отменять авиарейсы. Уже почти двое суток воздух на севере страны, в том числе в столице, застилает плотным слоем песка и пыли. Загрязнение достигло максимального показателя с начала года. Сегодня не состоятся, по меньшей мере, полсотни рейсов.

Песчаная буря – явление опасное для авиации. В 2014 году из-за схожих метеоусловий в Малиразбился пассажирский самолет алжирских авиалиний. Жертвами крушения стали около 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.