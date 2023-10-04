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Маккарти отстранили от должности спикера Палаты представителей Конгресса США

04 октября 2023 07:02
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Новости США. Впервые в истории США спикера Палаты представителей Конгресса отстранили от должности. Это произошло минувшей ночью по итогам голосования его же коллег-конгрессменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маккарти отстранили от должности спикера Палаты представителей Конгресса США-1

Инициировал отставку Кевина Маккарти республиканец, недовольный тем, что однопартиец пошел на сделку с демократами, чем обеспечил принятие «временного бюджета» страны. Республиканцы также обвинили Маккарти в том, что тот якобы согласовал с Байденом секретную сделку по финансированию Украины, хотя изначально она не была предусмотрена. Показательно, что голосование о снятии спикера Конгресса с поста не проводилось 113 лет. И эта процедура никогда ранее не заканчивалась отставкой. Нынешнее решение стало возможным, поскольку республиканцев поддержали демократы. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина, а Палата представителей США объявила недельный перерыв.

# Международная политика # Кевин Маккарти # Новости США # Фотофакт

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