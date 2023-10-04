Маккарти отстранили от должности спикера Палаты представителей Конгресса США

Инициировал отставку Кевина Маккарти республиканец, недовольный тем, что однопартиец пошел на сделку с демократами, чем обеспечил принятие «временного бюджета» страны. Республиканцы также обвинили Маккарти в том, что тот якобы согласовал с Байденом секретную сделку по финансированию Украины, хотя изначально она не была предусмотрена. Показательно, что голосование о снятии спикера Конгресса с поста не проводилось 113 лет. И эта процедура никогда ранее не заканчивалась отставкой. Нынешнее решение стало возможным, поскольку республиканцев поддержали демократы. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина, а Палата представителей США объявила недельный перерыв.