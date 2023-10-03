Семченко: тыл Украины находится за пределами её границ

Александр Семченко, доктор политических наук:

Вступление не Беларуси в войну, а, скажем так, начало боевых действий с территории Беларуси очень серьезно могло бы изменить ситуацию в Украине. Потому что, как получается с Украиной. Украина – поле боя, тыл находится за пределами Украины. И удар, например, от Бреста на юг перерезал коммуникации с тылом, перерезал коммуникации, по которым поставлялись снаряды, по которым идет техника в одном направлении, новая либо отремонтированная, в другом направлении разбитая техника на ремонт. Кроме того, коммуникации, по которым идет живая сила, потому что очень много всушников готовятся за пределами Украины. Небезопасно их готовить на территории Украины, потому что Россия неоднократно наносила ракетные удары беспилотниками по пунктам подготовки. То есть даже в глубоком тылу. Но на территории Украины все эти полигоны, на которых готовились всушники, они подвергались ударам. Поэтому готовят многих в Великобритании, Польше, Германии, во Франции. Поэтому Беларусь злить нельзя. Поэтому они так и играют, на мой взгляд. Было бы здорово, если бы, конечно, удар был нанесен со стороны Беларуси на юг, хотя бы до Львова. Первым рывком. Очень бы серьезно все изменилось в этой войне.

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