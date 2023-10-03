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Находиться на улице небезопасно: в Индонезии качество воздуха ухудшилось на фоне большого количества пожаров

03 октября 2023 19:54
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Новости Индонезии. Качество воздуха ухудшилось в Индонезии на фоне пожаров. Огонь бушует на острове Суматра. Там обнаружено свыше 300 очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находиться на улице небезопасно: в Индонезии качество воздуха ухудшилось на фоне большого количества пожаров-1

Жители работают удаленно, школьники учатся онлайн. Находиться на улице попросту небезопасно. Проблему признают в правительстве. Там сообщили, что из-за низкого качества воздуха страдают свыше полутора миллионов индонезийцев.

# Пожар # Новости Индонезии # Фотофакт

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