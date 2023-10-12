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Макгрегор: российская армия может освободить Харьков за несколько дней

12 октября 2023 09:58
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Российская армия в состоянии освободить Харьков за несколько дней. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что армия Украины находится в состоянии искусственного жизнеобеспечения, поскольку большую часть финансирования и оборудования получает из-за рубежа.

С другой же стороны, с начала июня украинская армия пытается наступать на разных участках фронта, причем для этого используются части, обученные и вооруженные НАТО. Но, как отметил президент РФ Владимир Путин, добиться существенных успехов не удается. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, только в сентябре потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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