Российская армия в состоянии освободить Харьков за несколько дней. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что армия Украины находится в состоянии искусственного жизнеобеспечения, поскольку большую часть финансирования и оборудования получает из-за рубежа.

С другой же стороны, с начала июня украинская армия пытается наступать на разных участках фронта, причем для этого используются части, обученные и вооруженные НАТО. Но, как отметил президент РФ Владимир Путин, добиться существенных успехов не удается. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, только в сентябре потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.