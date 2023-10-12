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Израиль назвал условия снятия блокады сектора Газа

12 октября 2023 09:32
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Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что Израиль не будет возобновлять поставки ресурсов в сектор Газа до тех пор, пока палестинские радикалы не отпустят всех заложников. Об этом пишет ТАСС.

Ранее властями Израиля было заявлено о полной блокаде сектора Газа в качестве ответной меры на атаку палестинских радикалов из ХАМАС на израильскую территорию, совершенную 7 октября. В ходе конфликта погибли и получили ранения тысячи людей с обеих сторон. ХАМАС объяснил нападение как ответ на акции израильских властей против мечети Аль-Акса.

# Международная политика # Международная политика

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