Израиль назвал условия снятия блокады сектора Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что Израиль не будет возобновлять поставки ресурсов в сектор Газа до тех пор, пока палестинские радикалы не отпустят всех заложников. Об этом пишет ТАСС.

Ранее властями Израиля было заявлено о полной блокаде сектора Газа в качестве ответной меры на атаку палестинских радикалов из ХАМАС на израильскую территорию, совершенную 7 октября. В ходе конфликта погибли и получили ранения тысячи людей с обеих сторон. ХАМАС объяснил нападение как ответ на акции израильских властей против мечети Аль-Акса.