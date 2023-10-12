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Олаф Шольц: МВД Германии запретит деятельность палестинского движения ХАМАС

12 октября 2023 09:40
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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете на деятельность палестинского движения ХАМАС и организации «Самидун», которая проводят в Германии протестные акции в поддержку палестинцев. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с этим Германия может подвергнуть пересмотру объем предоставляемой Палестине гуманитарной помощи и приостановить все платежи до завершения проверки.

Это произошло после массированной ракетной атаки на Израиль 7 октября, в ходе которой погибли четверо россиян и шестеро пропали без вести. ХАМАС удерживает в заложниках граждан различных стран.

В ходе телефонной беседы лидеров России и Турции была отмечена важность мирного урегулирования ближневосточного конфликта на основе «двугосударственной» формулы ООН.

# Международная политика # Олаф Шольц

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